TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz için toplandı TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz için toplandı Anayasa, Adalet Karma Komisyonu'nda gerginlik yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in hakkındaki raporu görüşmek üzere toplandı. TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz için toplandı Anayasa, Adalet Karma Komisyonu'nda gerginlik yaşandı ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in hakkındaki raporu görüşmek üzere toplandı. Toplantının başında gergin anlar yaşandı. TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu, 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz hakkındaki raporu görüşmek üzere toplandı. Dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması istenen Aydeniz, İstanbul Kadıköy'de polis memuruna yumruk atmıştı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan komisyonun açılış kısmı basına açık gerçekleşti. Basının görüntü almasının ardından kapalı oturuma geçileceğinin açıklanmasının ardından HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, basın mensuplarının komisyondan çıkarılmasına karşı çıktı. Beştaş, komisyon toplantısının tamamının basına açık şekilde gerçekleşmesini istediklerini dile getirdi. Öte yandan HDP Milletvekili Beştaş'ın söylemlerine karşı çıkan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül arasında sözlü tartışma yaşandı. TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın talimatı doğrultusunda komisyonun devamı basına kapatıldı ve kapalı olarak devam ediyor. Politika İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek Salihe Aydeniz Politika Haberler

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