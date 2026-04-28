TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk, Arnavutluk Meclisi heyetiyle görüştü

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Igli Hasani ve beraberindeki heyetle görüştü.

Kayatürk, TBMM'de gerçekleşen ve AB Uyum Komisyonu üyesi milletvekillerinin de yer aldığı görüşmede, Arnavutluk'un dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyledi.

Heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kayatürk, NATO müttefiki Türkiye ve Arnavutluk'un "harika" ilişkilere sahip olduğunu ifade etti. Türkiye-Arnavutluk ilişkisinin, iki ülkenin ortak tarihine dayandığını, son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ivme kazandığını belirten Kayatürk, bu bağlamda parlamentolar arası temasları arttırmak istediklerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yakın gelecekte Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirmek istediğini aktaran Kayatürk, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, Ankara'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 3. Oturumu'nu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Ayrıca, Ortak Ekonomi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısını da gecikmeden gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Kayatürk, jeopolitik endişeler nedeniyle genişleme konusunun, AB gündemine yeniden girdiğini belirterek, "Son gelişmeler, AB'nin gerekli siyasi iradeyi gösterdiği zaman katılım sürecinin ivme kazandığını göstermiştir. Bu bağlamda, genişleme süreci boyunca şeffaflık, adalet ve eşit muamelenin sağlanması hayati önem taşımaktadır. AB üyeliğine büyük önem veriyoruz ve AB'nin tam üyesi olma arzunuzu güçlü bir şekilde destekliyoruz. AB'nin bize ve size adil davranmasını ve üyelik sürecini hızlandırmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Hasani ise iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik öneme sahip olduğunu, Türkiye'yi kardeş bir ülke olarak gördüklerini vurguladı.

Hasani, "Özellikle son dönemde yaşananlar karşısında NATO çatısı altında müttefik olmak bizim açımızdan son derece önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkiler nesiller öncesine dayanmaktadır. Kültürel ve sosyal bağların yanı sıra ekonomi de önemli bir başlıktır. İki ülke arasında başta parlamentolar arası ilişkiler olmak üzere her alanda ilişkilerin ilerlemesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Hasani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkileri zenginleştirmek ve iki halkın temsilcileri arasında güven ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için parlamenter diyaloğu vazgeçilmez bir araç olarak gördüklerini dile getiren Aksal, ekonomik boyutun iki ülke ilişkilerinin merkezinde yer aldığını belirtti. Aksal, "Parlamenterler olarak 2 milyar dolarlık ikili ticari hedefimize ulaşmaya ve daha elverişli bir iş ortamı yaratarak daha fazla doğrudan yatırım çekmeye aktif olarak katkıda bulunabiliriz. Altyapı, inşaat ve savunma gibi Arnavutluk'taki Türk yatırımlarına ilaveten yenilenebilir enerji ve turizm, daha derin işbirliğimiz için potansiyel vadeden alanlar olarak öne çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Hasani ise parlamenterler olarak, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek için her zaman çalışacaklarını belirtti.