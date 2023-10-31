TBB, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yapacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının açıkça savaş suçu olduğunu belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yapacaklarını söyledi. Sağkan, Filistin'de yaşanan savaş suçlarının derhal tespit edilmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının açıkça savaş suçu olduğunu, işlenen savaş suçları bakımından yetki, görev ve sorumluluğu bulunan tüm kişilerle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yapma yönünde karar aldıklarını söyledi.

Sağkan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Rize'de AA muhabirine, İsrail'in yaptığı saldırılar sonucu Filistin'de Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarının yerle bir edildiği bir sürecin yaşandığını anlattı.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyen Sağkan, "Filistin'de açıkça savaş suçu işlenmektedir. Bu anlamda başta hastane bombalanması Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gereken bir saldırı ancak orada başka sivil yerleşim yerleri de bombalandı, bombalanıyor. Filistin Barolar Birliği bombalandı. Uluslararası ceza mevzuatına baktığımız zaman sivillerin bu tür saldırılarda hedef gözetilerek yaşamlarını kaybetmeleri, gerekli önlemlerin alınmaması savaş suçu olarak tanımlanıyor." dedi.

Erinç Sağkan, uluslararası aktörlerin derhal harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Şu ana kadar çok geç kalındığını düşünüyorum. Barışın tesis edilmesi gerekiyor ama sadece barışın tesisi ile kalınmamalı, aynı zamanda bugüne kadar işlenen savaş suçlarının da bağımsız merciler tarafından tespiti yapılarak Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde sorumluların tamamının hesap vermesi gerekir. Çünkü Filistin'de kadınlar, çocuklar, yaşlılar, siviller açıkça hedef gösterilerek katlediliyor. Bunun kabulü mümkün değil. Maalesef uluslararası kamuoyunun bu konuda açıkça bir tepki koymadıklarını görüyoruz. Acilen harekete geçilip Filistin'de barış sürecinin oluşturulması gerekiyor."

TBB olarak her türlü resmi girişimleri sürdürdüklerini ve yeni adımlar atacaklarını aktaran Sağkan, "Uluslararası hukuk kurumlarına duruma ses çıkarmaları için yazı yazdık. Kendi duygularımızı kamuoyu ile paylaştık. Son yaptığımız yönetim kurulunda, İsrail'in bu süreçte işlediği savaş suçları bakımından yetki, görev ve sorumluluğu bulunan tüm kişilerle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yapma yönünde karar aldık. Bunun hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Birkaç gün içerisinde resmi mercilere başvurumuzu yapacağız ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz." diye konuştu.

Sağkan, Filistin Barolar Birliği ile sürekli istişare içerisinde olduklarını, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların raporlarının savaş suçlarının tespiti hususunda son derece önemli olduğunu belirtti.

Filistin'de delilleri elde etme şansına sahip olan kuruluşlara hukuki destek sunmak durumunda olduklarını ifade eden Sağkan, "Maddi gerçeğe ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Sosyal medyada da çok ciddi deliller var ama sadece sosyal medya üzerinden değerlendirirsek manipülasyona açık, sağlıklı bir sonuca ulaşma şansımız zorlaşır. Kurumlarla ortaklaşa çalışarak, elimizdeki tüm verileri işleyerek, uluslararası ceza mevzuatına uygun şekilde sınıflandırarak mahkemeye sunmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağkan, İsrail aleyhine devam eden mahkeme ve soruşturma olduğunu; buna katkı sunup süreci ve sonucu etkili şekilde takip edeceklerini sözlerine ekledi.