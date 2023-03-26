Tayvan, Honduras ile diplomatik ilişkiyi kesti

Uzakdoğu ülkesi Tayvan, Honduras ile diplomatik ilişkileri kestiklerini duyurdu. Alınan kararın ardından resmi olarak Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 13'e düştü.

Tayvan Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Honduras ile olan resmi diplomatik ilişkilerin kesildiği duyuruldu. Açıklamada, "Honduras'ın Çin ile diplomatik ilişkiler kurmak için yürüttüğü müzakerelerin sonucunda kendi ulusal egemenlik ve itibarımızı korumak için Honduras ile diplomatik bağları kesmekten başka seçeneğimiz kalmamıştır. Tayvan ile Honduras arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi, bir dizi Çin saldırısının ve gözdağının bir parçasıdır. Çin, Tayvan'ın uluslararası alanını uzun süre baskı altına alarak bölgesel barış ve istikrarı tek taraflı olarak tehlikeye attı" denildi. Açıklamada, Tayvan hükümeti olarak 80 yılı aşkın bir süredir Honduras'a iyi niyetli bir şekilde kamu altyapı inşaatı da dahil olmak üzere çok sayıda ekonomik destek verildiğine dikkat çekildi.

Honduras hükümeti geçtiğimiz haftalarda Çin ile resmi ilişkiler kuracaklarını açıklamış ve Tayvan'ı tanımaktan vazgeçeceklerini belirtmişti. - TAİPEİ