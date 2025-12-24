Haberler

Tayland ve Kamboçya askeri heyetleri ateşkes için bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland ve Kamboçya askeri heyetleri, sınır çatışmalarının ardından ateşkes ve uygulama denetimi için Tayland'ın Chanthaburi bölgesinde bir araya geldi. Görüşmeler, 27 Aralık'taki üçüncü özel toplantı için hazırlık niteliği taşıyor.

Tayland ve Kamboçya askeri heyetleri, tartışmalı sınır hattı boyunca ateşkes ve ateşkesin uygulanmasının denetlenmesine ilişkin resmi görüşmelere hazırlık amacıyla Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki sınır bölgesinde bir araya geldi.

Tayland ve Kamboçya şiddetli sınır çatışmalarının ardından ateşkes görüşmelerine başlıyor. Tayland ve Kamboçya askeri heyetleri, tartışmalı sınır hattı boyunca ateşkes ve ateşkesin uygulanmasının denetlenmesine ilişkin resmi görüşmelere hazırlık amacıyla Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki sınır bölgesinde bir araya geldi. Heyetler arasındaki ön görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tayland Genel Sınır Komitesi (GBC) Sekreteri Nuttapong Praokaew, temasların yarın yapılması planlanan resmi heyet toplantısının gündeminin belirlenmesine odaklandığını söyledi. Nuttapong, her iki tarafın da kendi tutumlarını daha önce karşılıklı olarak ilettiğini belirtti.

"Taraflar, 27 Aralık'ta yapılması planlanan 3. Özel GBC toplantısına hazırlık amacıyla belgeleri görüşüp paylaşacak"

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, "Bu toplantıda taraflar, 27 Aralık'ta yapılması planlanan 3. sınır toplantısına hazırlık amacıyla belgeleri görüşüp paylaşacak. Amaç, çatışmaların sona erdirilmesini sağlamak, iki ülke arasındaki istikrarı yeniden tesis edecek çözümler bulmak ve normalleşmeye hızlı bir dönüşü kolaylaştırmaktır" dedi.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, toplantıların Cuma'ya kadar süreceğini söyledi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt