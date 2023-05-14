Tayland'da sandıktan koalisyon çıktı

Tayland'da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 75'i sayılırken, Pheu Thai (Taylandlılar İçin) partisi ile Pheu Thai (Tayland İleri Hareket) partisinin 113'er milletvekili çıkarması ve koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

Tayland'da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 75'i sayılırken, Pheu Thai (Taylandlılar İçin) partisi ile Pheu Thai ( Tayland İleri Hareket) partisinin 113'er milletvekili çıkarması ve koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

Tayland'da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 75'i sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın Pheu Thai (Taylandlılar İçin) partisi ile iş adamı Pita Limjaroenrat'ın liderliğindeki Pheu Thai ( Tayland İleri Hareket) partisi seçimi önde götürüyor. Her iki partinin de 113'er milletvekili çıkarması ve koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

Her iki partiden yapılan açıklamalarda, sonuçlardan memnun olunduğu ifade edilirken, kurulacak 500 üyeli yeni parlamentoda koalisyona sıcak bakıldığı aktarıldı.

Başbakan Prayut Chan-o-chan parti binasından ayrıldı

Tayland'da 2014 yılında askeri darbe ile iktidara gelen ve o zamandan bu yana ülkede başbakanlık görevini yürüten cunta lideri 69 yaşındaki Prayut Chan-o-cha, geçen yıl kurulan ve yeni üyesi olduğu Birleşik Tayland Halk Partisi (UTN) ile katılma kararı almıştı. Gün içinde seçimleri takip etmek üzere parti binasına gelen Başbakan Chan-o-cha, daha sonra akşam saatlerinde seçim sonuçlarının tamamlanmasını beklemeden binadan ayrıldı.

Prayut binadan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, parti kurucusu Pirapan Salirathavibhaga daha sonra yaptığı açıklamada, her türlü sonuca saygı duyduklarını ve seçim sonuçlarını kaybetmeleri halinde Prayut Chan-o-cha'nın partide göreve devam edeceğini bildirdi. - BANGKOK