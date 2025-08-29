Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Shinawatra'yı Görevden Aldı

Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmelerinin basına sızmasının ardından Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırdı. Bu durum, Tayland'da siyasi istikrarsızlık endişelerini yeniden gündeme getiriyor.

Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı görevden uzaklaştırmıştı. Tayland mahkemesi bugün hakim karşısına çıkan Shinawatra hakkında karar verdi. Tayland Anayasa Mahkemesi, iktidarda yalnızca bir yıl kalan Shinawatra'yı "etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle görevden aldı. Mahkeme, Tayland'ın en genç Başbakanı olan Shinawatra'nın iki ülke arasında silahlı bir sınır çatışmasının eşiğindeyken Kamboçya'nın eski lideri Hun Sen'e sorgusuz teslim olduğu gibi görünen ve sızdırılan Haziran ayındaki bir telefon görüşmesinde etik kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Shinawatra'nın kişisel çıkarlarını ulusunun önünde tuttuğu ve kamuoyunun güvenini kaybederek ülkenin itibarını zedelediği kaydedildi.

Görevden uzaklaştırma kararı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Shinawatra'nın eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmelerinin basına sızmasının ardından yaptığı oylamada 7'ye karşı 2 oyla görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, 38 yaşındaki Shinawatra'ya savunmasını sunması için 15 gün süre tanıdı. Bu süreçte başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Shinawatra'nın yerine geçici olarak Başbakan Yardımcısı Suriya Jungrungruangkit getirildi.

Başbakanlık görevinde siyasi istikrarsızlık sürüyor

Shinawatra'nın görevden uzaklaştırılması, Tayland'da son yıllarda başbakanlık koltuğunda yaşanan hızlı değişimlere bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl başbakanlık görevine gelen Srettha Thavisin'in etik ihlal gerekçesiyle 9 ay içinde görevden alınmasının ardından koltuğu devralan Shinawatra'nın da benzer bir durumla karşı karşıya kalması, ülkede siyasi istikrar sorununu yeniden gündeme taşıdı. - BANGKOK

