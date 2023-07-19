Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Murat Akkaya oldu.

Görevi Mehmet Kocabaş'tan devralan Akkaya, yaptığı konuşmada, "Ülkü Ocakları, Türk milletinin istiklal ve istikbalini korumak için kurulmuş bir gençlik kuruluşudur. Bizler, bu teşkilat içerisinde, gençlerimizi milli ve manevi değerlerle yetiştirmek, onlara vatan sevgisini aşılamak ve onları geleceğe hazırlamak için çalışacağız. Zor, zahmetli ve meşakkatli olan bu mukaddes dava bizlere ecdadımızdan emanet, bizler de yeni nesillerimize bu emaneti kirletmeden bırakmak için göstereceğimiz azim ve çabadan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Akkaya'nın konuşmasının ardından, Mehmet Kocabaş'tan bayrağı devraldı.

Törene, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP İlçe Başkanı Barbaros Öztürk, MHP ilçe yöneticileri, Tavşanlı Ülkü Ocakları üyeleri ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA