Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik Erzurum'un Köprüköy kaymakamlığına atandı
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Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, kamu kurumlarına veda ziyaretlerinde bulundu. Gökcecik, Taşova'da yaptıkları hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek, kurum müdürlerine başarılar diledi.
Erzurum'un Köprüköy kaymakamlığına atanan Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik kamu kurumlarına veda ziyaretlerinde bulundu.
Taşova'da güzel hizmetler yapmaya gayret ettiklerini belirten Kaymakam Ahmet Gökcecik "Taşova ilçemizde iki yıl süren görevimizi tamamladık. Görev süremiz içerisinde Kaymakamlığımıza bağlı kurumlarımızla uyumlu ve başarılı çalışmalar yaptık. Tüm kurum müdürlerimize bundan sonra görevlerinizde başarılar diler, ailenizle mutlu bir yaşam sürdürmenizi temenni ediyorum. " dedi.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Politika