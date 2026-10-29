Tasnim, İran'ın Vance'den mektup aldığı iddiasını doğruladı, henüz cevap verilmedi

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, Tahran yönetiminin ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'den barış görüşmelerinin sürdürülmesine ilişkin bir mektup aldığına ilişkin ABD basınında yer alan iddiaları doğrularken, henüz bu mektuba cevap verilmediğini öne sürdü.

İran basını, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'nin Tahran yönetimine taraflar arasındaki barış görüşmelerinin sürdürülmesi yönünde mektup gönderdiğine ilişkin ABD basınında yer alan iddiaları doğrulayan bir haber yayımladı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin Vance'den bir mektup aldığını ancak, Tahran'ın henüz bu mektuba cevap vermediğini öne sürdü. Haberde, ABD'nin İran tarafından öne sürülen 7 şartı yerine getirmesi gerektiği vurgulanarak, İran tarafından belirlenen çerçeveyi zayıflatan herhangi bir tutumun kabul edilemez olduğu savunuldu.

Vance-İran teması hakkındaki iddialar

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump'ın Vance'yi "İran ile müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiği" iddia etmişti. Vance'nin barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye mektup gönderdiği öne sürülmüştü. Times gazetesi ise mektubun geçtiğimiz hafta Katarlı arabulucular aracılığıyla gönderildiğini ve pazar günü İran'a teslim edildiğini aktarmıştı. Mektupta Vance'nin doğrudan görüşmeler çağrısında bulunduğu, ABD heyetine başkanlık etmeyi teklif ettiği ve İran'ın nükleer programının en başından itibaren masaya yatırılmasını önerdiği ileri sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise basın mensuplarının sorularını cevaplarken İran'la barış görüşmelerini yeniden başlatması yönünde talimat verip vermediği yönünde sorulan soruya "Hayır" şeklinde cevap vermişti.

Vance'nin İran'ın "tıbbi malzeme ihtiyacı" konusunda İran'la iletişime geçmesini onayladığını işaret eden Trump, "Olay şu: Tıbbi malzeme ve çeşitli şeylere ihtiyaçları var. O (Vance) bana ne düşündüğümü sordu. Ben de eğer bunu yapmak istiyorsan, 'sorun değil' dedim. Temelde, hasta olan insanlara yardım etmek için malzeme temin etmekten bahsediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı