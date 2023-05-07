'TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINI KADROYA ALACAĞIM' - Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de konuştu

'TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINI KADROYA ALACAĞIM' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginin ardından Kırıkkale'ye geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi sistemi olarak inşasını CHP'nin yaptığını belirterek, "Burası, Anadolu'nun merkezi. Buranın Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için entegre bir savunma sanayisine ihtiyacı vardı ve bu yapıldı. Şimdi büyük sorunları var, biliyorum. O Makine ve Kimya Endüstrisi kurumunda binlerce insan çalıştı. Eğer bu entegre savunma sanayi büyüyebilseydi; bugün burası, Ankara'dan sonra en büyük kentlerden, üreten kentlerden birisi olacaktı. Yapmadılar, pek çok işçinin işine son verdiler. Aramızda taşeron işçiler var. Size sözüm var; devlet, taşeron işçi çalıştırmaz. Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağım" dedi.

'SOSYAL DEVLET, BÜTÜN EVLATLARIMIZIN KARNINI DOYURACAK'

Elif ER-Burak CAN/KIRIKKALE,