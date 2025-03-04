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Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

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AK Parti'nin kalesi Konya'da CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın AK Parti kongresine katılan esnafa özür dilettirip tövbe ettirdiği öne sürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Öncü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen AK Parti Büyük Kongresi'ne katıldı. Öncü, kongre sonrası döndüğü ilçede CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından tehditler gördü.

DİZ ÇÖKTÜRÜP TÖVBE ETTİRDİLER

Bununla da yetinmeyen belediye personeli, Öncü'yü belediyede baskıyla tövbe ettirerek özür dilemeye zorladı. Belediye personeli, yaşanan baskı anlarını ise telefonla kayıt altına aldı. Video görüntülerinde, Öncü'nün baskıya maruz kaldığı ve özür dilemeye mecbur bırakıldığı görülüyor.

AK PARTİLİ VEKİL TEPKİLİ

Görüntüleri paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan şu ifadeleri kaydetti: "Tuzlukçu'da esnaf Ramazan Öncü Ak Parti Kongresine katıldığı için ?CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından belediyede tövbe ettirilerek özür dilettiriliyor. Bu mobbingden öte işkence."

Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Başladılar yine video saltanatına bence .

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Haber YorumlarıMr Camel:

birde erdoğan rejimi gelse tüm türkiye kayyum atasa millet görecek neyin ne olduğunu

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Muhtemelen doğrudur.

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Kedidiiirrr, iftar duası yapıyor...

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Yuh olsun yazıklar olsun !

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Haber Yorumlarızaza120134 :

Pislik her yerde pisliktir a parti b parti c parti fark etmez muhtaç güçsüz insanlara yapılan bu eziyetlerin hesabı olur insanlar gerçekten zıvanadan çıkıyor her gün geçtikçe güçsüz insanlara muhtaç insanlara yapılan bu tarz davranışlar beni deli ediyor bir kaşık suda boğasım geliyor bu tipleri.

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Haber Yorumlarıhanke janjan:

Bunun normalde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve belki de tehdit. Başka daha neler. Çikar.. savcıların bu olayı soruşturması lazım

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