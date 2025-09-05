Haberler

Tartışma yaratan görüntü: Belediye başkanı, arsa alan Arapları böyle tebrik etti

Tartışma yaratan görüntü: Belediye başkanı, arsa alan Arapları böyle tebrik etti
Güncelleme:
Tartışma yaratan görüntü: Belediye başkanı, arsa alan Arapları böyle tebrik etti
Trabzon'un Araklı ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin, ilçeden arsa alan Kuveytli turisti "Hayırlı olsun, güle güle kullan" diyerek tebrik ettiği video sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülere bazı kullanıcılar arsa fiyatlarının yerel halkı zorladığını söyleyerek tepki gösterirken, bazıları ise yatırımları olumlu buldu.

Karadeniz son yıllarda özellikle Arap turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Trabzon ve Rize'nin doğal güzellikleri, bölgeyi cazibe merkezi haline getirirken, yabancı uyruklu vatandaşların arsa alımları da sık sık tartışma konusu oluyor.

BELEDİYE BAŞKANI, ARSA ALAN AİLE İLE BİR ARADA

Trabzon'un Araklı ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, ilçede Kuveytli turistlerle bir araya geldi. Köprü altında halıların üzerine oturarak sohbet eden Başkan Çebi, bir turistin ilçeden arsa aldığını öğrenince, "Cazibe merkezi olacak. Bakın arkadaşlar bu arsayı Kuveytli arkadaşımız almış. Hayırlı olsun, güle güle kullan" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Başkan Çebi'nin paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi. Bazı kullanıcılar, arsa fiyatlarının yabancıların alımlarıyla yükseldiğini ve yerel halkın ev sahibi olmasının zorlaştığını savundu. Bazı kullanıcılar ise yabancı yatırımların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek alımları olumlu değerlendirdi.

Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın

Arkasına hayvan sürüsünü alıp Bakan Yumaklı'ya seslendi
Yorumlar (6)

muhammed dursun:

Filistin de sattı zamanında...

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Mülayim:

demek ki o da nemalanmış satıştan:DD

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Cemalettin Solaçeken :

Türkiye Cumhuriyeti Vatadaşlığını da eşantiyon tükenmez kalem gibi bedava verirsiniz artık, haketmiş arsa almış adam o kadar..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
münir yılmaz:

tüm ülkede zorunlu olarak devletin yabancılara menkul gayrimenkul satışını yasaklaması lazım. yapılan satışları da parasını vererek yasa ile geri alması lazım. Ülkemiz için en büyük tehlikelerden biri de yabancılara ev arsa arazi vb. satışların yapılmasıdır. Yazık gerçekten üzücü bir durum.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Yerli.:

Şifa için deve idrarı içenleri tebrik ediyoru. Yahudiler arsa alıyor sizde alın loo

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
