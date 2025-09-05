Tartışma yaratan görüntü: Belediye başkanı, arsa alan Arapları böyle tebrik etti

Karadeniz son yıllarda özellikle Arap turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Trabzon ve Rize'nin doğal güzellikleri, bölgeyi cazibe merkezi haline getirirken, yabancı uyruklu vatandaşların arsa alımları da sık sık tartışma konusu oluyor.

BELEDİYE BAŞKANI, ARSA ALAN AİLE İLE BİR ARADA

Trabzon'un Araklı ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, ilçede Kuveytli turistlerle bir araya geldi. Köprü altında halıların üzerine oturarak sohbet eden Başkan Çebi, bir turistin ilçeden arsa aldığını öğrenince, "Cazibe merkezi olacak. Bakın arkadaşlar bu arsayı Kuveytli arkadaşımız almış. Hayırlı olsun, güle güle kullan" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Başkan Çebi'nin paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi. Bazı kullanıcılar, arsa fiyatlarının yabancıların alımlarıyla yükseldiğini ve yerel halkın ev sahibi olmasının zorlaştığını savundu. Bazı kullanıcılar ise yabancı yatırımların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek alımları olumlu değerlendirdi.