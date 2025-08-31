Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Balıkçılık av sezonu açılış törenine katılmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Müdürlük bünyesindeki Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası'nda incelemelerde bulunan Yumaklı, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yavru kalkan balıklarını yemleyen Yumaklı, Mersin balığı ve Türk somonu kafeslerinin bulunduğu alanda da inceleme yaptı.

Bakan Yumaklı, daha sonra Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Vali Yıldırım'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve AK Parti İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.