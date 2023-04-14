Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Çanakkale'de

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İl Özel İdare Binasında brifing aldı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İl Özel İdare Binasında brifing aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'dan uçakla Çanakkale Havalimanına geldi. Bakan Kirişci'yi havalimanında, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, daire müdürleri ve partililer karşıladı. Bakan Kirişci, havalimanındaki karşılama töreninin ardından Çanakkale programının ilk ayağı olan Valilik il brifingi için İl Özel İdare Binasına geçti. Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve daire müdürlerinin katılımıyla basına kapalı olarak brifing alan Bakan Kirişci, ardından cuma namazı için Tacettin Aslan Camii'ne geçecek. - ÇANAKKALE