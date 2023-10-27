Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Tekirdağ'da İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve Süleymanpaşa Belediyesi Tarım Vadisi'ni gezdi. Ayrıca Trakya Birlik Entegre Tesisini ziyaret ederek açılışını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, ilk olarak AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve partililerce çiçekle karşılanan Yumaklı, partililer ile bir süre sohbet etti.

Bakan Yumaklı daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi Tarım Vadisi'ni gezdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar tarafından karşılanan Yumaklı, üretilen ata tohumlarını inceledi, kadın çalışanlarla sohbet etti.

Yumaklı, çilek bahçesini gezerek, koluna taktığı sepete organik olarak üretilen çileklerden topladı.

"Hep birlikte üreten çiftçimiz bunun çok daha iyisini yapacak inşallah"

Trakya Birlik Entegre Tesisini de ziyaret eden Yumaklı, Rafine Ünitesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı açılış öncesi yaptığı konuşmada, bu memleketin çiftçisi ve üreticisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Açılan tesisin üreticilere hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçiler üretmiş, bir olmuş, bu tesisleri oluşturmuşlar Bununla yetinmemiş son derece modern, herkesin gıptayla bakacağı bir tesis oluşturmuşlar. Yine bununla yetinmemiş kapasitesini yüzde 50 artırmış. Bu sene kuraklıktan dolayı bir sorunumuz oldu elbette ama bu hiçbir zaman bizi yıldırmayacaktır inşallah. Üreten çiftçimiz bunun çok daha iyisini yapacak inşallah." dedi.

Tesisleri gezen Bakan Yumaklı, fabrika çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Yumaklı'ya AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de eşlik etti.