Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'da Koordinasyon Toplantısına Katıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Valiliği'ni ziyaret ederek burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Hatay Valisi, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.
KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Valiliği'ni ziyaret edip, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı'nın başkanlık yaptığı koordinasyon toplantısına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri, belediye başkanları ile kurum amirleri de katıldı.
Samim SELÇUK/ Hatay,