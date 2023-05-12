Tarihi seçim öncesi tv100'ün yayın programı belli oldu

Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği 14 Mayıs seçimlerinin televizyon programları da belli olmaya başladı. Yasakların kalkmasıyla başlayacak olan; Show Radyo ve Radyo Viva ile eş zamanlı yayın yapacak tv100'ün yorumcu listesi açıklandı.

Türkiye bu pazar günü gelecekteki rotasını çizeceği seçim için sandığa gidiyor. 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için televizyon kanalı programları da açıklanmaya başlandı.

SUNUCU ECE ÜNER OLACAK

14 Mayıs programını açıklayan TV kanallarından birisi de tv100 oldu. 2014'te yayın hayatına başlayan kanalın Show Radyo ve Radyo Viva ile ortak yapacağı yayının yorumcuları şu şekilde açıklandı: Ece Üner, Erdoğan Aktaş, Cansu Canan Özgen, Pınar Işık Ardor, Candaş Tolga Işık, Okan Bayülgen, Oğuz Haksever, Deniz Gürel, Hande Aydemir, Osman Kenan Çapoğlu ve Ela Rümeysa Cebeci.

"SHOW RADYO VE RADYO VİVA İLE ORTAK YAYIN"

tv100'ün sitesinden yapılan duyuru metni şöyle:

"Rakamların anlattıkları, sandıktan çıkan sonuçların karşılaştırmalı analizleri...



Anlaşılır ve sade grafikler seçim ekranından anlık sonuçlar...

Seçimin nabzının attığı her yer ve batı başkentlerinden canlı yayınlar...

En geniş uzman kadrosundan sıcağı sıcağına yorum ve değerlendirmeler...

Partilerin genel merkezlerinden canlı bağlantılar, siyasetin kalbi Ankara'dan sıcak gelişmeler...

Hem Cumhur İttifakı cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler hem de Millet İttifakı'ndan son gelişmeler...

tv100 sabah saatlerinden itibaren seçimin her adımını kesintisiz ve canlı yayınlarla ekrana taşıyor.

Sandıktan çıkan mesaj, seçmenin verdiği karar ve yarının Türkiye'sine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

100 yılın seçimi, 14 Mayıs Pazar günü 100 yılın kanalı tv100, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında..."