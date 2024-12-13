Tarih verdi! Hakan Fidan, Şam Büyükelçiliği'nin ne zaman faaliyete geçeceğini açıkladı

Esad rejiminin devrilmesinin ardından 2012 yılında faaliyetlerine son verilen Türkiye Şam Büyükelçiliği'ne 12 yıl sonra atama yapılmış, Burhan Köroğlu Şam Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

TARİH VERDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin 12 yıl sonra faaliyete başlayacağı zamanı resmen açıkladı.

Burhan Köroğlu ve ekibinin Şam'a gitmek üzere yola çıktığını belirten Fidan, büyükelçiliğin de yarından itibaren faaliyete geçeceğini söyledi.