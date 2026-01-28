BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin'den "sürekli ve doğrudan diyalog" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamasında, tarafların ön müzakere aşamasında olduğunu belirterek, görüş, kaygı ve beklentilerin ifade edilebilmesi için taraflar arasında sürekli ve doğrudan diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Holguin, açıklamasında, ön müzakere aşamasında olan taraflar arasında sürekli ve doğrudan diyaloğun önemine dikkat çekerek, bunun özellikle görüş, kaygı ve beklentilerin ifade edilebilmesi gerekli olduğunu kaydetti. Görüşmede esas müzakere sürecinin başlamasına yönelik ilerleme yolunun belirlenmesi amacıyla önerilerinin paylaşıldığını bildiren Holguin, daha önce masaya getirilen güven sağlayıcı önlemler listesi üzerindeki çalışmaların gözden geçirildiğini ve iki taraf arasında sağlanan bazı ilerlemelerin ele alındığını belirtti. Holguin, bundan sonraki süreçte, masadaki çeşitli önlemler üzerinde uzlaşmaya varılması ve müzakerelerin başlaması yönünde çabaların sürdürüleceğini söyledi.

Hristodulidis'ten "5 artı 1" konferansı çağrısı

Öte yandan Rum lider Nikos Hristodulidis de görüşmenin ardından açıklama yaparak, görüşmede Rum tarafının gündeme getirdiği maddeleri isimlendirdi. Hristodulidis, söz konusu maddeler arasında çözüm için temel ilkelerin yeniden teyit edilmesi ve geçmiş uzlaşıların BM tarafından kayda geçirilmesi ile tarafların bu belgede yer alacak hususlara bağlı kalmasının sağlanmasının yer aldığını bildirdi. Rum lider maddeler arasında ayrıca resmi bir "5 artı 1" formatında konferansın duyurulması ile konferans kapsamında Kıbrıs Türklerine yönelik dört geçiş kapısının açılması ile tek taraflı önlemlerin açıklanmasına yönelik taleplerin yer aldığını bildirdi.

"Verimli değil, yararlı bir toplantı"

Erhürman ise toplantıya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, temasları "çok verimli" olarak nitelendiremeyeceğini belirterek, toplantı için "verimli değil, yararlı" ifadesinin daha doğru olacağını aktarmıştı. Erhürman, "Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir. Bugünkü görüşmenin aslında özellikle güven sağlayıcı önlemler üzerinde bir takım gelişmeler kaydedildikten sonra gerçekleşmesini tercih ederdik" demişti. - LEFKOŞA