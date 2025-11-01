Haberler

Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan, Genel Seçimleri Kazandı

Tanzanya'da mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, yapılan genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 98'ini alarak galip geldi. Seçimlerdeki protestolar ve şiddet olayları hükümetin dikkatini çekti.

Tanzanya'da mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, oyların yaklaşık yüzde 98'ini alarak seçimin galibi oldu.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da sokakları savaş alanına çeviren genel seçimin sonucu belli oldu. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, iktidardaki Chama Cha Mapinduzi partisinin adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın oyların yüzde 97.66'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı ifade edildi. Hassan'ın ülkenin ilk seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olduğu belirtildi.

Hassan 2010-2021 yılları arasında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmış, dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin kalp rahatsızlığından ölümünün ardından Mart 2021'de ilk kez cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İki adayın yasaklanması protestoların fitilini ateşlemişti

Tanzanyalılar, Cumhurbaşkanı Hassan'ın iki büyük rakibinin aday olmasının engellenmesinin ardından günlerce süren şiddetli protestoların gölgesinde 29 Ekim Çarşamba günü sandık başına gitmişti. Beş yılda bir düzenlenen seçimlerde halk, cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri ve yerel meclis temsilcileri belirlemek üzere oy kullanmıştı. 17 parti cumhurbaşkanı adayı çıkarırken, 18 parti parlamento ve yerel meclis için yarışmıştı. İki adayın engellenmesine tepki gösteren binlerce kişi, seçimi protesto etmek ve oy sayımını durdurmak için büyük şehirlerde sokaklara dökülmüş, şiddet olayları yaşanmıştı. Polisin şiddet olaylarını bastırmasına yardım amacıyla ordu görevlendirilmişti. Protestolar ülke geneline yayılmış, hükümet 3 Kasım'da üniversitelerin yeniden açılışını ertelemişti. Tanzanyalı yetkililer, şiddet olaylarındaki can kaybını açıklamazken, BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Seif Magango, Darüsselam, Shinyanga ve Morogoro'da 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti. Uluslararası Af Örgütü ise en az 100 can kaybının doğrulandığını aktarmıştı. Ana muhalefet ise protestolarda 700 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. - DODOMA

