Bahçeli'nin açıklama yapmaya davet ettiği Tantan, MHP liderini yalanladı: HÜDAPAR'la Hizbullah arasında tabii ki bağ var

HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle bağlantısının olmadığını savunup Hizbullah'a yönelik operasyonların gerçekleştirildiği dönemde İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan'ın açıklama yapmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. Tantan, "HÜDAPAR'la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır. İsimleri tek tek saymaya gerek yok. Faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum, parlamentoya girebilme kaygısıyla konuşuyor" dedi.

HÜDA PAR seçimlere AK Parti listelerinden gireceğini belirtip Cumhur İttifakı'na desteğini ilan ederken, konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu. Bahçeli, "Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'Emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur." dedi.

"İSİMLERİ TEK TEK SAYMAYA GEREK YOK"

Bahçeli'ye Sadettin Tantan'dan yanıt gecikmedi. Hizbullah'a yönelik operasyonların gerçekleştirildiği dönemde İçişleri Bakanı olan Tantan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'ye konuşan Tantan, "HÜDAPAR'la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır. İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. 57. Hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan'ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN PARLAMENTOYA GİREBİLME KAYGISI"

Tantan, şunları söyledi: "HÜDAPAR'ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum."