"Tansu Çiller'i özlediniz mi?" sorusuna eski çalışma arkadaşı Meral Akşener'den manidar yanıt: Siz genç nesil özledi mi?
Haberler.com - Servet Uzun - Politika
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Son günlerde siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller, eski çalışma arkadaşı İYİ Parti lideri Meral Akşener'e soruldu. Akşener, Tansu Çiller'in "Milletimi özledim" açıklamasına, ""Ben onu bilmiyorum. Siz genç nesil onu özlediniz mi?" diyerek manidar bir yanıt verdi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.
"HAYIRLI OLSUN"
"Tansu Çiller siyasete dönüyormuş ne diyorsunuz?" sorusuna Meral Akşener, "Hayırlı olsun. Bilmiyorum ne diyebilirim. Ben bugüne kadar, siyasete, parti kuran, bizim partimizden ayrılanlar dahil, yeni parti kuran, hiç kimseye bugüne kadar incitecek bir söz etmedim. Hep hayırlı olsun dedim. Sayın Çiller'e de hayırlı olsun." dedi.
"SİZ ONU ÖZLEDİNİZ Mİ?" SORUSU
Candaş Tolga Işık'ın "'Tansu Hanım milletim beni özlemiş' diyor. Siz özlediniz mi onu?" sorusu üzerine Akşener, "Ben onu bilmiyorum. Siz genç nesil onu özlediniz mi?" yanıtını verdi.