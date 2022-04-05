"Tansu Çiller'i özlediniz mi?" sorusuna eski çalışma arkadaşı Meral Akşener'den manidar yanıt: Siz genç nesil özledi mi?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

"HAYIRLI OLSUN"

"Tansu Çiller siyasete dönüyormuş ne diyorsunuz?" sorusuna Meral Akşener, "Hayırlı olsun. Bilmiyorum ne diyebilirim. Ben bugüne kadar, siyasete, parti kuran, bizim partimizden ayrılanlar dahil, yeni parti kuran, hiç kimseye bugüne kadar incitecek bir söz etmedim. Hep hayırlı olsun dedim. Sayın Çiller'e de hayırlı olsun." dedi.

"SİZ ONU ÖZLEDİNİZ Mİ?" SORUSU

Candaş Tolga Işık'ın "'Tansu Hanım milletim beni özlemiş' diyor. Siz özlediniz mi onu?" sorusu üzerine Akşener, "Ben onu bilmiyorum. Siz genç nesil onu özlediniz mi?" yanıtını verdi.