Tanju Özcan'dan Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasıyla ilgili bomba iddia: Mansur Yavaş'ın oyununa geldi

CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Seçim öncesi 6'lı Masa'dan kalkıp tekrar oturan Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ın oyununa geldiğini söyleyen Özcan, "Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti, sonra vazgeçti" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştiriler sonrası CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan, Tv100 canlı yayınına katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Özcan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in seçim öncesi 6'lı Masa'dan kalmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Akşener'in Mansur Yavaş'ın oyununa geldiğini söyleyen Özcan, "Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti, sonra vazgeçti" ifadelerini kullandı.