Tamer Osmanağaoğlu Bayındır'da Muhtarlar ve Gazilerle Buluştu

Güncelleme:
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Bayındır ilçesinde muhtarlar ve gazilerle bir araya geldi, talepleri dinleyerek çözüm üretme sözü verdi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Bayındır ilçesinde muhtar ve gazilerle bir araya geldi, Bayındır Kaymakamı Murat Mete'yi ziyaret etti.

İlçedeki bir kafede muhtarlar ve gazilerle kahvaltıda buluşan Osmanağaoğlu, talepleri dinledi.

Osmanağaoğlu, talepleri öğrenmek ve onlara çözüm bulmak için ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, "Ne talepleriniz varsa söyleyin, bunları yerine getirmeye çalışacağım. Geçen yılki buluşmamızda bize iletilen sorunları ve talepleri bakanlık düzeyinde iletmiştik. Bu yıl da aynı çalışmaları ve buluşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi.

Osmanağaoğlu daha sonra Kaymakam Murat Mete ile çeşitli kurumları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Politika
