Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Güncelleme:
ORC'nin 8–10 Aralık 2025 tarihli anketine göre AK Parti yüzde 32,3 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 31,2 ile ikinci oldu. İki parti arasındaki fark 1,1 puana inerken, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti orta sıralarda birbirine yakın oy oranlarıyla dikkat çekti.

  • AK Parti yüzde 32,3 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
  • CHP yüzde 31,2 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
  • DEM Parti yüzde 7,5 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi'nin yıl sonu seçmen eğilimlerini ortaya koyan çalışması kamuoyuyla paylaşıldı. 26 ilde 3 bin 600 katılımcıyla 8–10 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İLK İKİ PARTİ BAŞA BAŞ GİDİYOR

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 32,3 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 31,2 oy oranıyla ikinci oldu. İki parti arasındaki farkın 1 puanın altına inmesi dikkat çekti.

ORTA SIRALARDA YOĞUN REKABET

Üçüncü sırada yüzde 7,5 ile DEM Parti yer alırken, MHP yüzde 7,2, İYİ Parti ise yüzde 6,1 oy oranına ulaştı. Bu partilerin birbirine yakın oranları, orta sıralardaki rekabetin sürdüğünü gösterdi. Ankette Zafer Partisi yüzde 3,6, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,0, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5, Saadet Partisi yüzde 1,9, TİP yüzde 1,5, Anahtar Parti yüzde 1,2 oy aldı. "Diğer" partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,0 olarak ölçüldü.

İşte anketin grafiği;

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat Okumuş:

ben cumhuriyetçi Ekrem partisinin bu kadar oy alacağını sanmıyorum ülke yararına ülke menfaatine hiç bir faydaları yok algı ve batıya kuyruk sallamaktan baska

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme135
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeza Can:

Akpnin aldığına inanıyonda iftiraya maruz kalmış eko parta niye inanmıyon

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıRegal:

Akp nin barajı geçeceğine inanıyormusun emekli asgari ücretli bundan sonra oy vermez

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Sevgili murat çığımmm yaşadığın ülkede cumhuriyet olmasa böyle rahat sağa sola yazıp eleştiri falan yapamazdın bilgin olsun !

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Bırakın bu anket, manket ayaklarını, AKP'nin hilesiz bir seçimde kazanma şansı sıfırdır.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkorsan71:

yalakasınız

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

madem her ankette sonuç değişmiyor seçim yapmaya paraları boşuna harcamaya gerek yok

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci Taştan:

tamamen algı. Akp nin kalesi olarak gözüken kayseri, konya, gibi şehirlerde daha önce akp savunulurken sokak röportajlarında akp için söylenenlere bakın yada . Bu şehirlerde sokak röportajlarında söylediklerimden solayı tıtuklanan sayısına bakın eskiden 1 tane yokken şu kaç kişi olmuş gerçek anket bu

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

