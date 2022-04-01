Suriyeli meselesi canlı yayını gerdi, Ümit Özdağ'la Enver Aysever arasında 'Romantizm' tartışması

İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi adı altında kendi partisini kuran ve göreve gelmesinin ardından Suriyelileri ülkelerine göndereceğini açıklayan Ümit Özdağ, yaptığı ziyaretler ve katıldığı programlarda konuyu gündeme getirmeye devam ediyor. Özdağ son olarak TELE 1 ekranlarında gazeteci Enver Aysever'in konuğu oldu.

"MİLYONLARCA TÜRK ÇOCUĞUNUN TRAMVASI OLACAKLAR"

Programda 'Suriyelileri topraklarına göndereceğiz' diyen Özdağ ile Aysever arasında 'romantizm' atışması yaşandı. Özdağ "Suriyeliler burada kalırsa milyonlarca Türk çocuğunun travması olacak." dedi. Aysever'in yanıtı "Çocukların milliyeti olur mu?" oldu.

"SİZ ÇİÇEK, BÖCEK DEVAM EDİN"

Özdağ ise, "Çocukların milliyeti olur. Siz çok romantiksiniz, sizin romantizminizle devlet yönetemeyiz. Siz çiçek, böcek devam edin." dedi. Özdağ, bu yanıtıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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