Suriye ve ABD Arasındaki Yeni Stratejik İş Birliği

Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Ahmed eş- Şara, Fox News'e verdiği röportajda, Suriye ile ABD arasındaki yeni stratejik iş birliğine değinerek "ABD ile artık müttefikiz, işbirliğini derinleştireceğiz" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara, Washington'da bugün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Fox News kanalına özel bir röportaj verdi. Görüşme, Suriye'nin uzun yıllar süren uluslararası izolasyonundan çıkış sürecinin, ABD ile stratejik birliktelik arayışının ve Orta Doğu'daki dönüşümün işaretleri olarak değerlendirilirken, eş- Şara verdiği demeçlerde bu değişimin ayrıntılarını aktardı. eş- Şara, röportajında "ABD ile Suriye artık müttefik" ifadesini kullanarak, son 60 yılda Suriye'nin dünyanın geri kalanından izole konuma düştüğünü, ABD ile arada bir kopukluk yaşandığını ancak bugün bu durumun değiştiğini söyledi. Ayrıca, Suriye'nin kurulduğu 1940'lı yıllardan bu yana bir cumhurbaşkanının Beyaz Saray'ı ilk kez ziyaret ettiğinin altını çizdi. Eski rejimin düşüşünün ardından "yeni bir döneme" girildiğini belirten eş- Şara, bu bağlamda ABD ile yeni bir strateji oluşturulacağını ifade etti.

DAEŞ ile mücadele ve askeri koordinasyon

Röportajda, "Ülkenin Orta Doğu'da DAEŞ ile savaşmak için koalisyona katılmasını taahhüt ettiniz mi?" sorusuna eş- Şara, "10 yıl boyunca DAEŞ'e karşı pek çok savaşa katıldık ve bu savaşlarda kuvvetlerimin çoğunu kaybettim. ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var. Şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız ve DAEŞ hakkında konuşup bir anlaşmaya varmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

"Suriye artık jeopolitik bir müttefik"

eş- Şara'ya yöneltilen bir diğer soru, "El Kaide ile bağlantılıydınız. Sadece 11 ay önce ABD hükümeti tarafından yabancı terörist olarak ilan edilmiştiniz. Arananlar listesindeydiniz. ABD ile Suriye ilişkilerinde ne değişti" şeklindeydi. Bu soruya eş- Şara, "Bence bu geçmişte kalmış bir konu. Şimdi, bu konuyu aktif olarak tartışmadık. Başkan Trump ile gelecek hakkında konuştuk. Suriye'de gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk, böylece Suriye artık bir güvenlik tehdidi olarak görülmeyecek. Artık Suriye, jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin büyük yatırımlar yapabileceği, özellikle de gaz çıkarma konusunda bir yer olarak görülüyor" dedi.

Şara'dan Abraham Anlaşması açıklaması

Trump yönetiminin Suriyenin Abraham Anlaşması'na katılması yönünde çağrısı sorulduğunda eş- Şara, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. Şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz. Belki Başkan Trump yönetimindeki ABD yönetimi bu tür bir müzakereye varmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

Esad rejimi ve adalet süreci

Röportaj sırasında, Beşar Esad'ın Moskova'da iyi bir hayat sürdüğü ve adalete teslim edilmediği yönündeki soruya el- Şara, "Rusya bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası, arananların, Beşar Esad da dahil olmak üzere Suriye'ye teslim edilmesi gerektiğidir. Ancak adalet yerini bulmalıdır. Herkesin, Beşar Esad dahil, yaptıklarından sorumlu tutulabilmesi için Adalet Komisyonu veya geleneksel bir Adalet Komisyonu'nu kurduk" yanıtını verdi.

Amerikalı kayıplar, siviller ve savaş mağdurları

Şara, röportajında ayrıca 2012 yılında Suriye'de kaçırılan Amerikalı deniz piyadesi ve gazeteci Austin Tice'nin ailesiyle görüştüğünü belirtti. "Geçmişteki savaş sırasında Suriye'de 250 binden fazla kişi kayboldu ve nerede olduklarını bilmiyoruz" diyen el- Şara, sivillerin çektiği acıyı vurguladı. 11 Eylül saldırılarına ilişkin sorulan soruya ise Şara, "O zamanlar sadece 19 yaşındaydım, çok gençtim ve o dönemde herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bununla hiçbir ilgim yok. O dönemde benim bölgemde El Kaide yoktu, bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini biliyoruz, özellikle de savaşın bedelini ödeyen siviller" yanıtını verdi. - WASHINGTON