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Suriye Türkmenleri MHP Genel Merkezinde Ziyarette Bulundu

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Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Müşterek Kuvvetler bileşenleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı da hazır bulundu.

Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Müşterek Kuvvetler bileşenleri Hamza Özel Kuvvetler Tümeni komutanı Seyf Polat ve Süleyman Şah Tümeni Komutanı Muhammed Cesim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci'de hazır bulundu.

Suriye Türkmenleri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız, Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve MHP 21. ve 28. dönem Çorum Milletvekili Sayın Vahit Kayrıcı ile bir araya geldi.

Hamza Özel Kuvvetler Tümeni komutanı Seyf Polat ziyaretle ilgili olarak "Büyük bir gururla, tüm Türkmenlerin manevi lideri ve bölgenin güven ve huzur içinde yaşaması için milli çalışmanın önemini ilham eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Kendisine Suriyelilerin ve özellikle Türkmenlerin selamlarını ilettik. Suriye davasına verdiği destek için şükranlarımızı arz ettik. Zatıalileri, Türk ve Suriyeli halkları arasındaki tarihi kardeşliği vurguladı" dedi.

Genel merkezde gerçekleşen kabulde Devlet Bahçeli, Suriye Türkmenlerinin saha ve siyasi durumlarını ve gelecekleri ile ilgili kaygılarının üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Suriye Türkmenlerinin beklentilerini ve sorunlarını dinleyen Bahçeli, Suriye Türkmenleri ile ilgili görüşlerini ve düşüncelerini heyete sundu ve Türkmenlerin vermiş olduğu mücadeleleri takdir ettiğini dile getirdi.

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Türkmenleri'ne Türk devlet ve milleti olarak dün olduğu gibi bugün de ve yarın da desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca Bahçeli, MHP olarak Türkmenlerin her zaman yanında olduklarını ve Suriye Türkmenlerinin haklı davalarını Türk devletinin ve milletinin bir parçası olduğunu ve her şartta Suriye Türkmenlerini her şartta destekleyeceklerinin altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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