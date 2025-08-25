Suriye, Savaş Suçları İçin Kanıtları Kabul Etmeye Hazır

Suriye Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Uluslararası Adalet Nefesi Örgütü ve Suriye Kimyasal İhlaller Dokümantasyon Merkezi (CVDCS) ekibi ile cumartesi günü yaptığı toplantıda, savaş suçlarına ilişkin tüm delil ve belgeleri kabul etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu suçların belgelenmesi, adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması için gerekli bir adım" dedi.

Suriye Adalet Bakanı Mahzar el Veys, sivil toplum kuruluşları arasında insan haklarını güçlendirmek ve suç işleyenlerin cezasız kalmamasını sağlamak amacıyla yürütülen iş birliği çerçevesinde, Uluslararası Adalet Nefesi Örgütü ve Suriye Kimyasal İhlaller Dokümantasyon Merkezi (CVDCS) ekipleri ile bir araya geldi. Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda kimyasal silah kullanımına ilişkin ihlallerle bağlantılı önemli dosyalar ele alındı. Suriyeli Bakan el Veys, bakanlığın savaş suçlarıyla ilgili tüm kanıt ve belgeleri almaya hazır olduğunu ifade ederek, "Bu suçların belgelenmesi, adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması için gerekli bir adım" dedi.

Suriye Kimyasal İhlaller Dokümantasyon Merkezi (CVDCS) Direktörü Nidal Şikhani ise toplantıda, adalet sağlanması için gerekli delillerin toplandığını ve tüm ihlalleri belgeleme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. - ŞAM