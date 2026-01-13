Haberler

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri alan" ilan etti

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında SDG işgalindeki bölgeleri 'kapalı askeri bölge' olarak ilan etti ve burada yığınak yapan silahlı grupların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istedi. Bu bölgelerin İran yapımı kamikaze İHA'lar için fırlatma noktası olarak kullanıldığı belirtildi.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü SDG işgalindeki bölgelerin "kapalı askeri bölge" olarak ilan edildiğini duyurdu. Bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrı yapıldı.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, SDG ve PKK'lı teröristlerin ve eski rejim unsurlarının Fırat Nehri'nin batısında yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi. Söz konusu bölgenin Halep'e yönelik saldırılarda İran yapımı kamikaze İHA'ların fırlatma noktası olarak kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu bölgelerde SDG'nin PKK'lı teröristlerle ve eski rejimin kalıntılarıyla birlikte yığınağını arttırması ve bu bölgelerin Halep'e yönelik İran yapımı kamikaze İHA'ların fırlatma noktası olması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan kırmızı işaretlenmiş bölgeler askeri bölge ilan edilmiştir. Bu bölgedeki tüm silahlı gruplar Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmelidir" ifadeleri kullanıldı. Sivillere söz konusu bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durma çağrısı yapılarak, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını engellemek için gerekli her şeyi yapacaktır" denildi.

Yayınlanan haritada kırmızı işaretlenen alanda Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer, Meskene, Babiri ve Qawas bölgeleri yer alıyor.

Suriye ordusu, geçtiğimiz hafta Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
