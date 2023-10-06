Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ait elektrik üretim tesisi vuruldu

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye karşı yürütülen operasyonlarda ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Malikiye kırsalındaki Al Suveyda elektrik üretim tesisi vuruldu. Operasyonlar kapsamında petrol kuyusu ve depolama tesisleri de hedef alınıyor.

- Bölücü terör örgütüne ait Al Suveyda elektrik üretim tesisi vuruldu

HASEKE - Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/ Ypg'ye karşı yürütülen operasyonlarda ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Malikiye kırsalındaki Al Suveyda elektrik üretim tesisi vuruldu.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait noktalar vuruluyor. Terörist unsurları etkisiz hale getirmek için yürütülen operasyon kapsamında hava harekatlarıyla bölücü terör örgütlerinin ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Malikiye kırsalındaki Al Suveyda elektrik üretim tesisi vuruldu. Tesiste büyük hasar meydana gelirken, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, örgüt tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisleri de vuruluyor.

Ayrıca, Haseke'nin kuzeyindeki Hamma su istasyonu, Tuvays üs bölgesindeki askeri araç, Celabiyah köyündeki askeri tünellerin yakınındaki konum, Terbespiye'nin Ger Dahol köyünde bir petrol tesisi gibi alanların vurulduğu ifade ediliyor.