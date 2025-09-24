Suriye Liderinden BM Genel Kurulu'nda İsrail Saldırılarına Tepki
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 80'nci BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu destek olmaya davet etti.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 80'nci BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik İsrail saldırıları devam ediyor. İsrail politikaları, Suriye'yi destekleyen uluslararası tutumla çelişmektedir. Uluslararası toplumu bu saldırılar karşısında yanımızda durmaya çağırıyoruz" dedi. - NEW YORK
