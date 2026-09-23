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Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, New York'ta Türkevi önünden geçerken görüntülendi

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde sokakta yürürken görüntülendi. Eş-Şara'nın kent sokaklarındaki yürüyüşü sırasında Türkevi'nin önünden geçtiği anlar da kameralara yansıdı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde sokakta yürürken görüntülendi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde görüntülendi. Eş- Şara'nın temasları kapsamında kent sokaklarında yürüdüğü sırada Türkevi'nin önünden geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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