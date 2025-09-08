Haberler

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Eşine Diplomayı Verdi

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, İdlib Üniversitesi mezuniyet töreninde eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye Arap dili bölümünden mezuniyeti için diplomasını verdi. Törende 2 bin 29 mezun arasında yer alan al-Droubi bir konuşma yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, dün İdlib Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen törende Devlet Başkanı eş-Şara, Arap dili bölümünden mezun olan eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye diplomasını verdi. "Zafer ve Kurtuluş" sınıfının 2 bin 29 mezunundan biri olan First Lady Latifa al-Droubi törende konuşma yaptı.

Eş-Şara ve beraberindeki heyet diplomasını alan öğrencileri tebrik etti. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
