Haberler

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan Parlamento Seçimleri Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret ederek devam eden parlamento seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Seçimlerin Suriye'nin yeniden inşası için bir fırsat sunduğunu vurgulayan eş-Şara, tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Suriye'de devam eden parlamento seçimleri sürecini yerinde incelemek üzere başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret ederek, "Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, iç savaşın yaralarının sarıldığı Suriye'de bugün gerçekleştirilen parlamento seçimleri nedeniyle başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret etti. eş- Şara ziyareti sırasında seçim çalışmalarının işleyişine ilişkin bilgilendirildi. eş-Şara burada yaptığı açıklamada, Suriye'nin birkaç ay gibi kısa bir sürede mevcut şartlara uygun bir seçim sürecine girmeyi başardığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an, Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli. Yasaların çarkı hızlı şekilde dönecek, hükümet üzerindeki denetim şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla sürecektir" ifadelerini kullandı.

Seçim süreci ülke genelinde sakin bir atmosferde devam ederken, bazı bölgelerde oy sayımına başlandığı öğrenildi.

Seçimde 6 bin seçmen heyeti üyesi oy kullanacak

Yerel saatle sabah 09.00'da başlayan seçimde 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00'da kapanması bekleniyor. Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu'nun üçte ikisinin belirlenmesi ve geriye kalan 70 milletvekilinin de Devlet Başkanı eş-Şara tarafından atanması öngörülüyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.