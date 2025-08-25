Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap edecek.

58 YIL SONRA BİR İLK

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılacağı kaydedildi. EŞ-Şara'nın BM Genel Kurulu'na hitap edeceği de belirtilen açıklamada, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu'na hitap edecek ilk Suriye Devlet Başkanı olacağı bildirildi.