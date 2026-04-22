Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, BAE'de

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. İki lider, ekonomik ortaklıklar ve bölgesel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Körfez ülkelerindeki temaslarını sürdürüyor. Eş- Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Suriyeli lider ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Eş- Şara görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Nahyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti. Suriye Devlet Başkanı, iki ülke arasında daha geniş ekonomik ortaklıklar kurulması ve kalkınma çabalarının desteklenmesi yoluyla ortak çalışma alanlarının genişletilmesi ile iş birliği fırsatlarının artırılması konularının ele alındığını belirtti.

Liderlerin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğini aktaran eş-Şara, Suriye'nin, BAE'nin güvenliği ve istikrarının korunması konusunda kararlılıkla yanında yer aldığını bir kez daha vurguladı.

Eş-Şara, bugün Katar'a da resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve buradaki temasları kapsamında Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelmişti. - ABU DABİ

Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalgada çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

26 ilimizi kapsıyor! Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar

İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

Pusuya yatıp işten dönmesini bekledi! Genç kadına korkunç saldırı