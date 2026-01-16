Eş-Şara, Kürtlere anayasal güvence sağlayan kararnameyi imzaladı: "Kim size bir kötülükle dokunursa karşısında bizi bulur"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Suriye'deki Kürt halkının haklarını anayasal güvence altına alan ve Kürt kimliğini Suriye ulusal kimliğinin asli bir parçası olarak tanıyan 13 Sayılı Kararname'yi imzalarken, "Fitne rivayetlerine inanmayın; kim size bir kötülükle dokunursa karşısında bizi bulur. Biz Suriye'nin kalkınmasını, refahını ve birliğini istiyoruz" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye'de Kürt vatandaşların haklarını anayasal güvence altına alan tarihi bir kararnameyi imzaladı. Eş-Şara, 13 Sayılı Kararname'yi imzalarken yaptığı açıklamada, Suriye'deki Kürt halkına seslenerek, "Fitne rivayetlerine inanmayın; kim size bir kötülükle dokunursa karşısında bizi bulur. Biz Suriye'nin kalkınmasını, refahını ve birliğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara, silah bırakma şartı dışında hiçbir ön şart olmaksızın, zorla yerinden edilen tüm vatandaşları güvenli bir şekilde evlerine geri dönmeye ve "ortak Suriye vatanının" inşasına katılmaya davet etti.

İmzalanan tarihi kararname uyarınca, Kürtçe ulusal bir dil olarak kabul edilerek yoğun nüfuslu bölgelerdeki okullarda okutulmasına imkan tanındı. Ayrıca, 1962 tarihli nüfus sayımından kaynaklanan tüm kısıtlamalar kaldırılarak, mülteci ve kayıtsız olanlar dahil tüm Kürt kökenli vatandaşlara tam Suriye vatandaşlığı verildi. Kararnameyle birlikte 21 Mart Nevruz Bayramı tüm ülkede resmi tatil ilan edilirken, etnik temelli her türlü ayrımcılık ve nefret söylemi de kanunen yasaklandı. - ŞAM