Haberler

Suriye'de 21 Muhalif Diplomata Görev İadesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Beşar Esad rejimi karşıtı 21 diplomatı görevlerine iade etti. Şeybani, diplomatların Esad rejiminin suçlarını ortaya çıkarmaktaki çabalarını överek, yeni hükümetin politikalarının eylemler üzerinden ilerleyeceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik lider Beşar Esad rejimi karşıtı olan ve görevlerinden ayrılan 21 diplomatı görevlerine iade etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik lider Beşar Esad rejimi karşıtı olan ve görevlerinden ayrılan diplomatlarla bir araya geldi. Şeybani, diplomatların Esad rejiminin suçlarını ortaya çıkarmadaki tutum ve çabalarını överek, Suriye halkıyla aynı çizgide olmalarını ve haklı davalarını desteklemelerini takdir ettiğini belirtti. Suriye'nin yeni politikasının sözlere değil eylemlere dayandığını vurgulayan Şeybani, yeni hükümetin ilk günlerde taahhüt ettiği şeyleri istikrarlı adımlarla ve kararlılıkla uyguladığını ifade etti. Suriye'nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinim gerçek bir ortaklığa ve entegrasyona dayalı olduğunu aktaran Şeybani, tüm Suriyelilerin kendilerini güvende ve ait hissettikleri bir devlet kurma arzusunda olduklarını söyledi.

Toplantının sonunda Şeybani, 21 muhalif diplomatın görevlerine iadesine ilişkin kararı imzalayarak, bu adımın ulusal yetkinliklerin yeniden kazanılmasında önemli olduğunu vurguladı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek? Parti grubunda beklenen konuşması başladı

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.