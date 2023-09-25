Süleyman Soylu, kendisine sahip çıkan Bahçeli'yi yere göğe sığdıramadı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, son dönemlerde Süleyman Soylu hakkında ortaya atılan iddialara sert çıkarak "Sayın Soylu'yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müptezelliğin düpedüz şahikasıdır" dedi. Soylu da Bahçeli'nin bu sözlerine "Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun" şeklinde karşılık verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğuna ilişkin ortaya atılan iddia ve yapılan haberlere sert çıktı. Soylu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Bahçeli'nin kendisine yönelik destek açıklamasını karşılıksız bırakmadı.

"ŞEREFLİ BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİR"

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu'nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir.

CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE ÇAĞIRDI

Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde zillet ittifakının paydaşlarını akıllarınca parlatmaya, öne çıkarmaya, tahkim ve taltif etmeye azmetmiş işbirlikçi ve işportacı gazeteci ve yorumcuların demokrasi ve insan onuruna ileri derecede kast ettikleri her türlü izahtan da varestededir. Bunların bildikleri her neyse Cumhuriyet Savcılarının öğrenmesi, gereğini yapmaları hukuk devleti ilkesinin kaçınılmaz bir icabıdır.

"SÜLEYMAN SOYLU'NUN ARKASINDAYIZ"

Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu'yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır. Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki, Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır."

SOYLU KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Süleyman Soylu da kendisine destek açıklamasında bulunan Bahçeli'nin jestini karşılıksız bırakmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun" dedi.