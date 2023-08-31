Suavi'den HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'na Yanıt

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre Suavi,,HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun "Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler" ifadelerini acizlik olarak gördü.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Suavi, "HüdaPar Genel Başkanı zat buyurmuş; "Karma eğitimde taciz olurmuş..,"Vay be: Karma eğitimde taciz ha !Yani suçlu bulunmuş; Karma Eğitim….Çözüm; Kızlar bir yana / Erkekler diğer yana. Bugüne dek.bunca çocuk tacizi, tecavüz, iğrençlik nerelerde yaşandı? Aslında siz de, biz de çok iyi biliyoruz. Sen asıl derdini daha net söyle ki tüm millet de anlamış olsun." dedi.