Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı

Ak Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programda " Ak Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" demiş, sözleri tartışma yaratmıştı.

DAVUTOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Davutoğlu, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, "Son günlerde bazı televizyon programlarındaki açıklamalarımın bağlamından koparılarak algı üretme çabalarına karşı yaklaşımımı üç ana unsur ile vurgulamayı gerekli görüyorum" ifadelerini kullandı.

"O KİTLE İLE BAĞIM HİÇ KOPMADI"

Davutoğlu, açıklamasında, "Benim için bir siyasi partinin özü ve ruhu dayandığı ilkelerdir. Ben AK Parti'nin yolsuzluklarla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dayalı kurucu ilkelerine AK parti içindeyken de sonrasında da hep sadık kaldım; bu ilkeleri tavizsiz savundum ve yaşadım.

AK Parti'nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakar kitlelerin içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak" dedi.

"HER FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"

Davutoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın büyük savaşların ve krizlerin içinden geçtiği ve etrafımızın ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde ihtiyaç hissedilmesi halinde stratejik konularda devletimize her türlü desteği hiçbir unvan ve makam beklemeksizin vermeyi tarihi bir vatandaşlık görevi ve devlet adamı sorumluluğu olarak görürüm.

Şahsen benim de, 14 Aralık'ta büyük bir coşkuyla 5. yılını kutladığımız Gelecek Partimizin de temel misyonu geçmiş ihtilaflara dayalı siyasi çekişmelere takılıp kalmak değil, siyaseti ahlaki temelde, devletimizi liyakat temelinde ve milli stratejimizi gönül coğrafyamızda etkin 'güçlü ve büyük Türkiye' temelinde yeniden inşa etmektir.

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın bu yönde uzatılacak her eli tutmaya, atılacak her adımı desteklemeye ve yapılacak her fedakarlığı yapmaya hazırız."