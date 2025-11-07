Haberler

Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ümraniye mitinginde sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi. Soylu "Özgür Özel'le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa 'Tayyip Erdoğan'ın iti köpeği' sözünü kendi üzerine almış olur. Şahsen ben de o kişiye 'it köpek' muamelesi yaparım. Demedi demeyin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Ümraniye'de düzenlediği mitingde sarf ettiği sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERDOĞAN'DAN TAZMİNAT DAVASI

Dün Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tazminat davası açılan Özgür Özel'e, hükümet ve AK Partili çok sayıda isimden de tepki geldi.

POLEMİĞE SOYLU DA KATILDI

Özel'in sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu oldu.

"BEN DE O KİŞİYE 'İT KÖPEK' MUAMELESİ YAPARIM"

Soylu, X hesabından yaptığı açıklamada AK Partililere Özel'in sözleri üzerinden rest çekti. Soylu "Özgür Özel'le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa 'Tayyip Erdoğan'ın iti köpeği' sözünü kendi üzerine almış olur. Şahsen ben de o kişiye 'it köpek' muamelesi yaparım. Demedi demeyin" dedi.

