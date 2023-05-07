Soylu: 'Erzurum halkına provokatör diyen İmamoğlu kendisi provokatördür'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından; "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür" mesajı paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Erzurum Mitinginde taşlı saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da yaşanan saldırı için Twitter hesabından, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım" mesajını paylaştı.