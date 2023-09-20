Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan' paylaşımlar yaptığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya platformlarında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan' paylaşımlar yaptığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği belirtildi. Adı geçen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla toplu suç çerçevesinde olduğu belirtilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Sakarya, İzmir, Siirt, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul'da 27 kişi hakkında başsavcılıkça gözaltı kararı verildiği bildirildi. - ANKARA