Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Şahin başkan seçildi

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan çevrim içi oylama sonucunda Mustafa Şahin, derneğin yeni başkanı seçildi. Genel kurula 81 ilde görev yapan üyeler elektronik oylama ile katıldı.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği (SGD) 11. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Şahin seçildi.

SGD'den yapılan açıklamaya göre, derneğin genel kurulu, 1200 üyenin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Genel kurulda oyların çoğunluğunu alan Mustafa Şahin, derneğin yeni başkanı oldu.

Dernek Genel Sekreteri Volkan Özyurt yaptığı açıklamada, kamu meslek örgütleri içerisinde ilk defa bu kadar fazla üye ile çevrim içi genel kurul yapıldığını belirtti.

Genel kurula, elektronik oylama ile 81 ilde görev yapan üyelerin katıldığını ifade eden Özyurt, bunu başarmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Özyurt, Mustafa Şahin başkanlığında oluşan yeni yönetimin, birlik ve beraberlik içinde, derneğin vizyon ve misyonuna uygun mesleğin hak ettiği kazanımlara ulaşması için kararlılıkla mücadele edeceğine inandıklarının altını çizdi.