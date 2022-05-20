Son seçimleri doğru tahmin eden şirketin anketi! Oylarını katlayarak artıran tek parti var - Haberler

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti yüzde 28,0, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor.