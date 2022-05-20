Son seçimleri doğru tahmin eden şirketin anketi! Oylarını katlayarak artıran tek parti var - Haberler

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Son seçimleri doğru tahmin eden şirketin anketi! Oylarını katlayarak artıran tek parti var

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Son seçimlerde yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren ORC Araştırma, 41 ilimizde toplam 5 bin 300 katılımcıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre; AK Parti yüzde 28,0, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti yüzde 28,0, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Seçim anketi, Politika, Güncel, Haberler

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