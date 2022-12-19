Son seçimleri bilen şirketin verileriyle partilerin 1 yıldaki oy değişimleri hesaplandı! İki parti adeta ortadan kayboldu

ORC Araştırma'nın ocak ve aralık ayı araştırmaları karşılaştırıldı. Ankette Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ocak ayında aldıkları oyun tamamen eridiği ve iki partinin listeden düştükleri gözlemlendi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasal partiler hakkında yapılan anketlere de daha fazla ilgi gösteriliyor. Son olarak ORC Araştırma'nın ocak ve aralık aylarında yaptıkları anketler karşılaştırılarak partilerin 1 yıl içerisindeki oy değişimleri hesaplandı.

AK PARTİ'DE YÜKSELİŞ VAR

2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC Araştırma'ya göre AK Parti, bu yılın ilk anketinde yüzde 30.2 oy almış. İktidar partisinin 3-6 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketteki oranı ise yüzde 30.8.

İYİ PARTİ'DE DE YÜKSELİŞ VAR

Aynı ankette CHP'nin ocak ayında aldığı oy yüzde 24.2. CHP'nin aralık ayındaki sonuçlarında da ciddi bir değişiklik yok. İYİ Parti yıl içinde oy oranını artırmış gözüküyor. Yılın ilk kamuoyu araştırmasında yüzde 15.3 oy alan parti, son ankette oyunu yüzde 17.1'e çıkarmış.

Ankete göre HDP de bu yıl oy kaybı yaşamış. Yeni yıla yüzde 8.4 oy oranıyla başlayan partinin aralık ayı anketinde aldığı sonuçsa yüzde 7.3.

MHP'DE KAYIP VAR

Mhp de yılı kayıpla geçen partilerden. Ocak ayı anketinde yüzde 8.5 gözüken oy oranları yıl sonunda yüzde 7'ye gerilemiş durumda.

DEMOKRAT VE SADDET ORTADAN KAYBOLDU

Yılın ilk anketinde yüzde 1.6 oranında oy alan Saadet Partisi, ORC Araştırma'nın son anketinde listede kendine yer bulamadı. Demokrat Parti'nin ilk verilerini yüzde 0.5 olarak paylaşan şirket son ankette partinin oranını paylaşmadı.