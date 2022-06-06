Son seçimleri bilen ORC, yeni seçim anketini yayınladı! Millet İttifakı, 8.1 puan önde çıktı - Haberler

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Son seçimleri bilen ORC, yeni seçim anketini yayınladı! Millet İttifakı, 8.1 puan önde çıktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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2018 yılındaki seçimleri doğru tahmin etmesiyle bilinen ORC Araştırma Şirketi, Mayıs ayı anketine ilişkin sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhur İttifakı partileri AK Parti, MHP ve BBP'nin toplam oyu 36.3 olurken, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu ise 44.4 oldu. İki ittifak arasındaki fark da 8.1 olarak kaydedildi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri tarafından gerçekleştirilen anketlere daha fazla ilgi gösteriliyor. 2018 yılındaki seçimleri doğru tahmin etmesiyle bilinen ORC Araştırma tarafından Mayıs ayında yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.

Ankette Cumhur İttifakı partileri Ak Parti, MHP ve BBP'nin toplam oyu 36.3 olurken, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu ise 44.4 oldu. İki ittifak arasındaki fark da 8.1 şeklinde kayıtlara geçti.

Parti bazında ilk sırayı yüzde 27.7 ile AK Parti aldı. AK Parti'yi yüzde 23.8 ile CHP, yüzde 20.6 ile İYİ Parti, yüzde 7.5 ile HDP, yüzde 7.1 ile MHP takip etti.

ORC'nin anketinde bir diğer dikkat çeken detay ise Davutoğlu'nun Gelecek ve Babacan'ın DEVA partileri arasında oldu. 2.1 oranında oy alan Gelecek Partisi, yüzde 1.9 alan DEVA'yı geride bıraktı.

Son seçimleri bilen ORC, yeni seçim anketini yayınladı! Millet İttifakı, 8.1 puan önde çıktı

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

Saadet Partisi: 1.7

Türkiye Değişim Partisi: 1.7

Büyük Türkiye Partisi: 1.6

Büyük Birlik Partisi: 1.5

Memleket Partisi: 1.1

Yeniden Refah Partisi: 0.8

İttifaklar bazında:

Cumhur İttifakı: 36.3

Millet İttifakı: 44.4

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Millet İttifakı İYİ Parti AK Parti MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

İlhan Özbek:

Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koysanız seçimden tek başına 36 alır komik şeyler sizi.Çok güldüm. Aç tavuk misali .....

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Mehmet Doğan:

Yav he he. Tamam bir kere kuş taşa çarptı sonucu tutturdu. Kaç yıldır bu şirket var bir defa denk geldi şimdi de algı yapıyorlar. O sandık gelince fark nasıl olur herkes görecek.

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